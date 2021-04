Ministério da Saúde recomenda protocolo no transporte público

BL Bruna Lima ME Maria Eduarda Cardim

Passageiros aguardam embarque na Rodoviária de Brasília: Ministério da Saúde defende a testagem de usuários e de trabalhadores do setor - (crédito: anaray)

Contrário a medidas extremas como o lockdown nacional, o Ministério da Saúde pretende publicar orientações sanitárias a estados e municípios neste momento crítico da pandemia. O documento será acompanhado por diretrizes de tratamento de pacientes com covid-19 e campanhas estimulando o uso de máscaras e a ampliação da testagem. “Em situação de pandemia, o ministério tem que trazer essa responsabilidade. Mas a gestão federal não pode interferir na local. O que vamos fazer são recomendações e, se precisar de assessoramento técnico, estamos prontos e vamos oferecer", destacou o líder da pasta, Marcelo Queiroga.

Em conversa com jornalistas, ontem, o ministro voltou a se posicionar contra decisões restritivas extremas por ordem federal. “O Brasil é um país de dimensões continentais. Uma medida homogênea, linear, certamente não vai funcionar. É necessário disciplinar, determinar as condutas com medidas para evitar cenários extremos”, disse o ministro. Ele defende, sobretudo, o uso de máscaras, inclusive dentro de casa, caso haja grande movimentação dos residentes.

O documento do Ministério da Saúde não prevê punições a quem descumprir as orientações. “Há dificuldade das pessoas aderirem às medidas, não é uma questão simples”, alegou Queiroga. Para fortalecer a adesão, o ministro frisou a necessidade de uma campanha forte, com um direcionamento alinhado entre a gestão tripartite.

Na prática, o principal foco do documento é direcionado à adoção de um protocolo sanitário para o transporte público, considerando ser este um dos principais gargalos atuais que têm colaborado para a disseminação do vírus.

Segundo o secretário-executivo da pasta, Rodrigo da Cruz, ainda que haja medidas restritivas de circulação de pessoas, os trabalhadores de serviços essenciais não pararam, e o uso dos coletivos faz parte da rotina do grupo. “É extremamente importante, e essa é a missão que o ministro nos passou, que tenhamos protocolos e procedimentos para transporte público”. Entre as estratégias pensadas está a testagem de passageiros e trabalhadores do setor.

Para ampliar a testagem, a pasta considera a liberação do estoque armazenado na central de logística. “Algo em torno de 1,8 milhão de testes com validade até 31 de maio”, completou da Cruz. “Se não previne com bloqueio o vírus, agora, daqui a duas semanas teremos uma estrutura [de saúde] mais demandada ainda”, justificou da Cruz, defendendo ser esta uma estratégia sanitária necessária.