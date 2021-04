Niterói monta barreiras sanitárias para conter covid-19

AB Agência Brasil

(crédito: Prefeitura de Niterói)

A prefeitura de Niterói, no Grande Rio, instalou hoje (14) barreiras sanitárias nos principais acessos ao município. Agentes municipais estão aferindo a temperatura dos ocupantes do carro e poderão negar acesso a quem apresentar febre, como uma forma de reduzir a disseminação da covid-19 na cidade.

A medida provocou engarrafamentos na Ponte Rio-Niterói, que dá acesso à capital a Niterói, e na rodovia Niterói-Manilha, que liga o município a São Gonçalo.

Às 8h30, a Ponte Rio-Niterói apresentava 5 quilômetros (km) de trânsito lento no sentido Niterói. Na Niterói-Manilha, a retenção chegava a 10 km, com destino ao Rio de Janeiro, no mesmo horário.