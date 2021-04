Homem se fantasia de super-herói para apoiar irmã, que se trata de câncer

RA Ralph Assé*/Estado de Minas

Há um ano, a luta contra o câncer de útero tem feito parte da rotina de Kelle Veríssimo e de toda a família dela. Nesta quarta-feira (14/4), ela foi surpreendida por um gesto de carinho e apoio durante consulta de quimioterapia no Hospital Luxemburgo, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Seu irmão, Adílio Veríssimo, se vestiu de super-homem em homenagem e apoio à irmã.

Adílio conta que sempre acompanha a irmã no tratamento e que, por ela enxergá-lo com um herói, decidiu fazer a surpresa. Apenas a mulher dele sabia do plano de se fantasiar de super-homem.

“É uma referência de super-herói. Ela tem visto em mim um herói, porque tenho feito tantas coisas. A minha irmã é uma verdadeira heroína neste momento, nesta luta contra o câncer. Ela que merece a capa do herói”, disse.

Segundo ele, Kelle tem demonstrado muita força e uma fé encantadora. “Procuro passar pra ela uma fortaleza. Eu tento ser o pilar desta luta. Ela faz questão que eu vá às consultas com ela. Sempre faço o possível para ir”, comentou.

O câncer, que inicialmente se encontrava no útero, foi descoberto tardiamente e, agora, está avançando para pulmão e pescoço.

Os médicos informaram que por conta da gravidade da doença, a realização de cirurgia se torna inviável.

Kelle se emocionou com a surpresa do irmão: “Foi muito emocionante, uma grande surpresa. Ele está sempre comigo. Eu não esperava, mas é uma emoção muito grande de saber que ele está comigo e que ele é meu super-herói”.

