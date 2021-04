Caminhoneiro morre ao ser ejetado de cabine durante capotamento

ID Ivan Drummond - Estado de Minas

(crédito: CBMMG/Divulgação))

O motorista de uma carreta morreu depois que o veículo bateu numa mureta e capotou, na altura do quilômetro 475 da BR-251, próximo à cidade de Francisco Sá, no Norte de Minas Gerais.



Segundo Boletim de Ocorrências dos Bombeiros (BO), o motivo do acidente ainda é desconhecido, pois não foram encontradas testemunhas.

A carreta teria colidido na mureta de proteção da estrada e, em seguida, caído num barranco, capotando.



Com a força do impacto, a cabine do veículo foi arremessada a cerca de 20 metros, ficando totalmente destruída.

Depois do primeiro impacto, o motorista foi arremessado para fora da cabine e, na queda, sofreu vários ferimentos.

O local do acidente teve de ser sinalizado e parte da pista isolada, para que fosse feito o resgate do corpo, que estava num local de difícil acesso.

O cadáver foi encaminhado para uma funerária de Francisco Sá.