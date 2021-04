Governo distribui mais 6,3 milhões de vacinas contra covid-19 aos estados

ME Maria Eduarda Cardim

O Ministério da Saúde começa a distribuir mais 6,3 milhões de doses da vacina contra a covid-19 aos estados e ao Distrito Federal nesta sexta-feira (16/4). Os imunizantes serão destinados à vacinação de idosos entre 60 a 69 anos, trabalhadores da saúde e forças de segurança; também serão destinados para aplicação da segunda dose em quem já recebeu a primeira.

No informe técnico, enviado aos estados, a pasta ressalta a importância da continuidade da vacinação do grupo de trabalhadores das forças de segurança, já que estes estão envolvidos “tanto na manutenção do funcionamento dos serviços de saúde, nas ações de vacinação, quanto na implementação e fiscalização das medidas não farmacológicas para o enfrentamento da pandemia”.

Dos 6,3 milhões de imunizantes, 3,8 milhões são referentes às doses da vacina de Oxford/AstraZeneca, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e 2,5 milhões são da CoronaVac, imunizante produzido pelo Instituto Butantan. Todas as doses foram produzidas com matéria-prima importada.

Com a nova entrega, o governo federal já disponibilizou aos estados cerca de 53,9 milhões de doses desde o início da campanha de vacinação contra covid-19.