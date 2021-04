Pandemia

"O mundo inteiro tem visto o sofrimento do Brasil", diz diretor da OMS Em mensagem gravada à Frente Nacional de Prefeitos (FNP), o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ressaltou a importância dos gestores municipais no combate à pandemia da covid-19 no Brasil