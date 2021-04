Homem atropela ex-mulher, mata atual companheiro e bebê fica em estado grave

JM Jonatas Martins*

(crédito: Reprodução)

No Mato Grosso do Sul, um homem de 51 anos atropelou a ex-mulher que levava uma criança de dois meses em um carrinho de bebê. Ela também estava acompanhada do atual companheiro, que foi atingido e morreu.

A mulher não teve ferimentos graves. Já a criança foi levada para a Santa Casa de Campo Grande, em estado grave com possível traumatismo craniano. A hipótese dos investigadores é de que o suspeito não aceitou as condições impostas pela ex-esposa com o fim da relação, terminada há 3 anos.

O atropelamento ocorreu no município de Rio Verde do Mato Grosso na última terça-feira (13). As vítimas andavam por uma rua do bairro Nova Rio Verde, quando foram atingidos por um carro de cor vinho. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Com a prisão preventiva decretada, o principal suspeito é identificado como Angelo Maria Felix. Buscas já foram realizadas nos locais que Angelo costumava frequentar. E de acordo com a Polícia Civil, o veículo utilizado no crime foi localizado em uma fazenda, na qual seu primo é gerente.

O homem está foragido e pode responder por crimes como tentativa de feminicídio e homicídio doloso. A polícia continua investigando o caso e recebe informações ou denúncias, que podem ser feitas em sigilo.