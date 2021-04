Papa Francisco se solidariza com pandemia no Brasil e seu "rastro de sofrimento"

RN Ronayre Nunes

O papa Francisco, em um vídeo mensagem enviado ao episcopado brasileiro, comentou sobre o sofrimento que a pandemia da covid-19 causa ao país. O religioso apontou que o Brasil “enfrenta uma das provas mais difíceis de sua história”.



O pontífice também prestou os sentimentos para as pessoas que sofrem com a doença: “Desejo, em primeiro lugar, manifestar a minha proximidade a todas as centenas de milhares de famílias que choram pela perda de um ente querido. Jovens, idosos, pais e mães, médicos e voluntários, ministros sagrados, ricos e pobres: a pandemia não excluiu ninguém no seu rastro de sofrimento”.

Outro ponto importante da mensagem de mais de oito minutos do papa foi em relação ao tom de esperança. O religioso pregou pelo ânimo dos bispos brasileiros e se voltou para a fé: “O anúncio Pascal é um anúncio que renova a esperança nos nossos corações: não podemos dar-nos por vencidos! Como cantamos na sequência do Domingo de Páscoa: ‘Duelam forte e mais forte: é a vida que enfrenta a morte. O Rei da vida, cativo, é morto, mas reina vivo!’ Sim queridos irmãos, o mais forte está ao nosso lado”.

Importante lembrar que o episcopado brasileiro está reunido na 58ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (AG CNBB) desde a última segunda-feira (12/4).

Assista a mensagem do papa Francisco na íntegra: