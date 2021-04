Advogados querem pena máxima

FS Fernanda Strickland* AO Alexia Oliveira*

Os advogados de Leniel Borel, pai de Henry Borel, garoto de 4 anos que morreu em 8 de março no Rio de Janeiro, revelaram ao Correio as expectativas em relação ao caso. Os criminalistas Leonardo Barreto e Ailton Barros entendem que a criança morreu em decorrência de agressões violentas e esperam uma pena dura para o vereador Jairo Souza Júnior, o Dr. Jairinho, e Monique Medeiros, mãe da criança. “Com esse homicídio duplamente qualificado, pela tortura e sem possibilidade da vítima prover a sua propria defesa, esperamos a pena máxima e com todo e total rigor da lei para os dois”, afirma Barros.

Os advogados de Leniel Borel afirmam que o cliente não sabia que o menino sofria agressão. “O que nós tínhamos era a informação de que o menino dizia “o tio abraçava forte” e que isso incomodava a criança”, conta Barreto. Segundo os advogados, Leniel ouvia de Monique Medeiros, mãe de Henry, que os machucados eram normais. “Vamos combinar, é muito normal uma criança de 4 anos se machucar enquanto brinca de bola ou outras brincadeiras, até então não havia machucados que denotavam uma agressão ou abuso sexual”, alega.

Os advogados criticam, entretanto, o comportamento de Dr. Jairinho, que é médico. Eles entendem que ele poderia ter dado os primeiros socorros na noite em que Henry desfaleceu. “Quem me parece que tentou fazer alguma coisa foi a Monique”, cita Barreto.

Ailton Barros, por sua vez, conta que Leniel e Monique mantinham uma boa relação. “Eles estavam casados havia quase 10 anos, e é natural que nesse tempo tenha um desgaste na relação. Mas nada que afetasse a relação deles com a criança”, observa Barros. “O fato é que quando a mãe (Monique) se separou do pai, ela mudou o comportamento. Tanto em relação ao pai quanto ao filho”, afirma.

Leonardo Barreto comenta também a decisão de Monique Medeiros de trocar de advogados. Contratada por Monique Medeiros, Thaise Mattar Assad fez um apelo em nome de sua cliente. “Deixem e ouçam a Monique falar. Por incrível que pareça, a situação é tão trágica que a prisão da Monique, na verdade, representa a sua libertação contra a opressão e o medo”, disse a defensora.

Barreto, entretanto, aponta uma contradição na estratégia da defesa. “Ela (Monique) teve comportamentos bem desconexos de uma pessoa que está sendo coagida. Agiu com naturalidade, vestiu-se bem, foi ao cabeleireiro, tirou selfie na delegacia de polícia”, observa.

Barros e Barreto afirmam que a tragédia de Henry Borel serve de alerta para outro casos de agressão familiar. “Hoje (ontem) foi protocolado um projeto de lei, de autoria do deputado federal Hélio Lopes (PSL), que se chama “Henry Borel”. É uma forma de ajudar outras famílias que passam por isso. Esperamos que a justiça e o delegado responsável pelo caso nos ajudem para que esse ocorrido não vire um caso Marielle”, conta Ailton Barros.

* Estagiárias sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza