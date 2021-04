Correio está entre os jornais brasileiros de maior relevância no Instagram

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

O Correio Braziliense ficou em segundo lugar no ranking dos jornais brasileiros de maior sucesso no Instagram neste ano. O levantamento divulgado pelo Berkeley Institute aponta que o jornal ficou com uma nota de 7,6, e que, a partir de uma circulação de 49 mil exemplares, arregimentou 371 mil seguidores na rede social.

O levantamento foi feito a partir dos dados do Instituto Verificador de Circulação (IVC) e também por meio da consulta às contas públicas dos jornais no Instagram. Os resultados tiveram como base o ranking dos 10 jornais impressos com maior circulação verificada do país.

Em primeiro lugar, ficou o jornal O Povo, de Fortaleza, com circulação de 11 mil exemplares, alavancando 1,3 milhão de seguidores na rede social, totalizando nota de 154 no ranking. Após o Correio, em terceiro lugar, vem a Folha de S.Paulo, com um índice de 7,3. O ranking apontou que, a partir da distribuição original de 328 mil unidades, o jornal alcançou 2,4 milhões de perfis que seguem a conta na rede.

Confira o ranking completo

O POVO

Circulação: 11.071

Seguidores: 1,3m

Índice: 154

CORREIO BRAZILIENSE

Circulação: 49.155

Seguidores: 371k

Índice: 7,6

FOLHA DE S. PAULO

Circulação: 327.959

Seguidores: 2,4m

Índice: 7,3

ESTADO DE S. PAULO

Circulação: 242.392

Seguidores: 1,7m

Índice: 7

O GLOBO

Circulação: 320.972

Seguidores: 2,1m

Índice: 6,5

A TARDE

Circulação: 24.153

Seguidores: 145k

Índice: 6

ZERO HORA

Circulação: 158.091

Seguidores: 730k

Índice: 4,6

ESTADO DE MINAS

Circulação: 48.284

Seguidores: 163k

Índice: 3,4

VALOR

Circulação: 93.021

Seguidores: 44,7k

Índice: 0,5

SUPER NOTÍCIA

Circulação: 192.343

Seguidores: 0k

Índice: 0

De acordo com o Berkeley Institute, o Super Notícia, de Minas Gerais, foi único que não teve um perfil na rede social identificado.