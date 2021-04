Curso de doutorado da nova presidente da Capes tem nota mínima para funcionar

JV João Vitor Tavarez*

(crédito: Reprodução/Twitter)

Cláudia Mansani Queda de Toledo foi nomeada nova presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação vinculada ao Ministério da Educação (MEC), nessa quinta-feira (15/4). O convite partiu do ministro da pasta, Milton Ribeiro.

A titular é advogada e professora universitária, com doutorado em Direito Constitucional pelo Centro Universitário de Bauru, antiga Instituição Toledo de Ensino (ITE), em São Paulo, onde também era reitora desde 2017, segundo a Capes.

O curso de pós-graduação “Sistema Constitucional de Garantia de Direitos”, do qual Cláudia foi aluna, obteve nota 4 tanto no mestrado quanto no doutorado. A pontuação vem do Sistema de Avaliação da Capes, que mensura o cursos de pós-graduação a cada quatro anos.

No entanto, os indicadores variam de 1 a 7 nos programas com duas titulações. Para o funcionamento do curso de mestrado, as universidades devem obter no mínimo 3 pontos. Para doutorado, 4 pontos.

A nova presidente da Capes obteve título de doutora na antiga Instituição Toledo de Ensino (ITE) em 2012. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o advogado-geral da União, André Mendonça, foram alunos da mesma instituição.

Cláudia Mansani é a quarta mulher a assumir a fundação Capes, e fez “compromisso público com a comunidade acadêmica e científica, baseado em uma trajetória como docente e gestora de educação superior”, conforme mencionado em sua carta de intenções.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro