Confira os sorteios da Quina, Lotomania e Lotofácil desta sexta-feira (16/4)

(crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

A Caixa Econômica Federal (CEF) sorteou três modalidades de suas loterias: Quina, Lotofácil e Lotomania. Os sorteios são sempre feitos no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país ou pela internet, no site da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Confira os números sorteados

QUINA

Concursos 5442

Prêmio principal: R$ 1.521.616,58

10 - 63 - 09 - 69 - 15



LOTOFÁCIL

Concurso 2208

Prêmio estimado: R$ 1.500.000,00

21 - 14 - 04 - 19 - 24 - 09 - 10 - 15 - 22 - 16 - 12 - 23 - 05 - 18 - 11



LOTOMANIA

Concurso: 2170

Prêmio principal: R$ 2.231.692,93

74 - 79 - 63 - 91 - 13 - 85 - 83 - 93 - 76 - 48 - 50 - 57 - 60 - 31 - 08 - 97 - 51 - 92 - 11 - 38