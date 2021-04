Covid-19: Brasil tem mais 3.305 mortes e se aproxima de 370 mil óbitos

BL Bruna Lima

O Brasil registrou, nesta sexta-feira (16/4), mais 3.305 mortes por covid-19. Com a atualização do balanço do Ministério da Saúde, o país já acumula, desde o início da pandemia, 368.749 óbitos. Em razão da média móvel na casa de 2,8 mil fatalidades diárias, a previsão é de que, já neste sábado (17), a marca de 370 mil brasileiros que perderam a vida deva ser superada.

Com números ainda em altos patamares, a estimativa é de que a semana epidemiológica 15 se encerre com acumulados semelhantes à anterior, mas a sucessão de recordes deve ser interrompida, após sete semanas de superações. A um dia do fechamento semanal, o país somou 17.415 óbitos. A semana 14 acumulou 21.141 e, para bater um novo recorde, a atualização precisaria ser superior a 3.726. A média móvel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) está em 2.862.

Em relação aos casos, a expectativa é de que haja uma ligeira queda. Nesta sexta, foram registradas mais 85.774 infecções, totalizando 13.832.455 de positivos. Na avaliação de especialistas, a esperada diminuição nas atualizações de casos é reflexo das medidas restritivas adotadas nas últimas semanas.

Alerta

No entanto, o pesquisador Marcelo Gomes, responsável pelo InfoGripe, iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), alerta. "A retomada das atividades de maneira precoce pode justamente levar a um quadro de interrupção da queda ainda em valores muito distantes de um cenário de segurança".

É o que já ocorre, por exemplo no Maranhão e no Espírito Santo, estados que interromperam a tendência de queda. "Essa interrupção da queda em patamar elevado é similar a momentos críticos observados em 2020 nesses mesmos estados", comparou Gomes.