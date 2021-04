Empresário morre após explosão de churrasqueira em São Paulo

CB Correio Braziliense

O empresário Maurício Colombini tentava acender uma churrasqueira com álcool quando ocorreu uma explosão. O jovem teve 80% do corpo queimado.

Segundo a Polícia Civil, o rapaz foi socorrido com queimaduras de 2º e 3º graus ao Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua, em Pariquera-Açu, onde passou por uma cirurgia de emergência. Ele ficou internado por cinco dias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ao portal Uol, Weliton Bacil, amigo de Colombini , contou estaria com Maurício no dia, mas que desistiu de encontrá-lo e se arrepende. "Era pra eu ter chegado lá por volta das 15h, mas acabei não indo. Se eu tivesse ido, não deixaria ele mexer com álcool nunca , porque tenho experiência com carne. Aí fiquei em casa e acabou acontecendo tudo isso", lamentou.