Brasil chega a 370 mil mortos

O Brasil registrou mais 2.929 óbitos por covid-19 ontem. Com a atualização do balanço do Ministério da Saúde, o país ultrapassa a marca de 370 mil mortes, totalizando 371.678 fatalidades desde o início da pandemia. No mundo, 3 milhões de pessoas perderam a vida pela doença. Também foram contabilizados 67.636 novos casos nas últimas 24 horas, acumulando 13.900.091 de infectados. Assim, a semana epidemiológica 15 encerrou em estabilização, com 20.344 fatalidades, já que a queda de 3,8% em relação aos setes dias anteriores está no intervalo de 5%. Em relação aos casos, houve uma ligeira diminuição no acumulado desta semana. Com o acréscimo de 455.085 positivos, o país apresentou queda de 7,4%. A atenuação do número de novas infecções era esperada por especialistas, pelo reflexo das medidas restritivas adotadas nas últimas semanas. Ainda assim, o momento não é de relaxar os cuidados. “A retomada das atividades de maneira precoce pode, justamente, levar a um quadro de interrupção da queda ainda em valores muito distantes de um cenário de segurança”, alerta o pesquisador Marcelo Gomes, responsável pelo InfoGripe, iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).