Covid-19: Brasil tem 1.657 novas mortes e soma mais de 373 mil vidas perdidas

BL Bruna Lima

O Brasil registrou, neste domingo (18/4), mais 1.657 mortes e 42.980 infecções pela covid-19. Com isso, o país totaliza 373.335 óbitos e 13.943.071 casos da doença desde o início da pandemia no país. Do total de positivos para o coronavírus, mais de um milhão continua em acompanhamento, o que representa um percentual de 8,4%.

Ainda que o país tenha apresentado uma queda de casos e mortes no fechamento da semana 15, ao comparar com o acumulado anterior, especialistas preveem que o país encerre abril ultrapassando as 400 mil fatalidades. O Portal Covid-19 Brasil, iniciativa formada por pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB) e da Universidade de São Paulo (USP), estima que a triste marca seja atingida em 27 de abril.

Fator que contribui para isso são as últimas análises da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que indicam que, em alguns estados, a queda no número de casos e mortes já foi interrompida. É o caso do Espírito Santo e Maranhão. “Essa interrupção da queda em patamar elevado é similar a momentos críticos observados em 2020 nesses mesmos estados”, destaca o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe.

Segundo Gomes, o aumento da mobilidade, sem que os sistemas de saúde operem em níveis normais, “pode justamente levar a um quadro de interrupção da queda ainda em valores muito distantes de um cenário de segurança”, ressalta. No último levantamento, 17 das 27 unidades federativas tinham índices de ocupação de leitos de UTI na casa dos 90%.