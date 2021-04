Ladrão de vacina é preso em MG e presta depoimento para a Polícia Federal

LR Luiz Ribeiro - Estado de Minas

A Polícia Militar localizou e prendeu a pessoa que roubou 29 doses de vacinas contra a covid-19 em Montes Claros, no Norte de Minas. Ele está prestando depoimento na Polícia Federal.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que os frascos serão devolvidos para teste de eficácia porque não se sabe quanto tempo ficaram fora da geladeira.

Outros 290 frascos que estavam na mesma geladeira também serão devolvidos para testes, já que o ladrão mexeu em tudo.

A secretária de Saúde de Montes Claros, Dulce Pimenta, disse que o fato não vai interromper ritmo da vacinação na cidade.

O furto foi descoberto na manhã desta segunda-feira (19/4), no posto de saúde do Bairro Independência, área populosa da cidade, situada Região Norte do município.

De acordo com o vacinômetro da Secretaria de Estado de Saúde, Montes Claros já recebeu 89.968 doses de vacina contra covid-19.

Até agora, segundo os dados da secretaria, 44.445 pessoas já receberam a aplicação da primeira dose. E 13.864 receberam também a segunda dose do imunizante.