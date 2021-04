Menos de 50% das capitais devem receber 1º lote da vacina da Pfizer

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Christof Stache/AFP)

O primeiro lote da vacina Comirnaty, desenvolvida pela Pfizer contra a covid-19 e com previsão de chegada ao Brasil em 29 de abril, deve ser destinado a apenas algumas capitais do país. A informação é do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems), que verifica junto aos municípios quem teria condição de receber o imunizante, já que este precisa ser mantido em temperatura de -70 ºC.

“Esse primeiro lote deve ser somente para as capitais, devido à necessidade de estrutura para armazenamento e logística”, afirmou ao Correio o secretário-executivo do Conasems, Mauro Junqueira. No entanto, menos de 50% das capitais devem receber essa vacina.

Segundo ele, o Ministério da Saúde ainda está em contato com os municípios para saber quem poderá receber essas doses. “O ministério está conversando junto conosco, até porque o número de doses ainda é pequeno, e a gente deve concentrar nas capitais, nas maiores cidades”, disse.

A expectativa é definir nesta terça-feira (20) quais as cidades estão preparadas para receber estas doses. "Amanhã devemos fechar isso junto com isso Ministério da Saúde”, acrescentou Junqueira.

O secretário-executivo confirmou que 1 milhão de doses da vacina Comirnaty chegarão ao Brasil em 29 de abril. O Conasems espera que em 1º de maio os imunizantes estejam nas capitais.

Junqueira assegurou que nenhum município será prejudicado e ficará sem doses de vacinas. As cidades que não receberem doses neste momento devem ser compensadas com a entrega de outras vacinas, como a CoronaVac e a Oxford/AstraZeneca.