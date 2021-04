Brasil registra 3.321 mortes e 69.381 mil casos de covid em 24h

P Pedro Ícaro *

O Brasil registrou 3.321 mortes por covid-19 nesta terça-feira (20/4). Desde o ano passado, a pandemia matou 378.003 brasileiro. Em 24 horas, houve 69.381 novos casos de infecção, totalizando 14.043.076 casos da doença no país.

Entre as regiões brasileiras, a Sudeste segue liderando em número de mortes e casos confirmados, com 5.184.421 infectados e 170.796 óbitos. Em seguida vem a Região Nordeste, com 3.221.447 casos confirmados e 78.532 mortos. Em terceiro lugar no ranking está a Região Sul, com 2.703.455 infectados e 56.903 óbitos pela Covid-19. As cidades com mais casos e óbitos são São Paulo com 2.769.360 infectados e 89.650 mortes; Minas Gerais, 1.286.271 casos e 30.526 óbitos; Rio Grande do Sul, 928.802 infectados e 23.515 mortes pela doença.

A contagem é realizada pelas estatísticas das Secretarias Estaduais de Saúde, que enviam para o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). As informações são repassadas ao Ministério da Saúde, que divulga os resultados. Os dados são atualizados diariamente. Caso alguma secretaria deixe de enviar as estatísticas, a informação é acrescentada no dia seguinte.

Vacinação pelo Brasil

Segundo o site Our World in Data, aproximadamente 12% da população brasileira recebeu a primeira dose de vacina. As duas doses do imunizante já foram aplicadas em 10 milhões de brasileiros.

Sete capitais interromperam a vacinação por falta de insumos, mas retomaram a imunização. Entre as capitais estão, Salvador, João Pessoa, Maceió, Curitiba, Florianópolis, Goiânia e Rio Branco. Em Natal, doses da CoronaVac esgotaram, porém, o programa de vacinação continuou com as doses da AstraZeneca.

O governo de São Paulo anunciou nesta terça-feira (20/4) a antecipação da vacinação para idosos de 64 anos que já inicia na sexta-feira (23/4). Na quarta (21/4), começa a imunização de idosos de 65 e 66 anos. Para quem tem 63, fica mantida a data de 29 de abril. A partir de 6 de maio, será a vez dos idosos de 60, 61 e 62 anos.

O Palácio dos Bandeirantes também anunciou a imunização dos trabalhadores de Metrô e CPTM, da área de segurança, manutenção, limpeza e agentes de estação na linha de frente com 47 anos ou mais, além de operadores de trem de todas as idades. O público estimado nessa categoria é de 10 mil pessoas e a data de imunização é 11 de maio.

“Estamos esperando e sempre contamos com mais vacinas. Há alguma sinalização do Ministério da Saúde, mas contamos que a Fiocruz entregará as suas vacinas e, portanto, estaremos cumprindo esse cronograma e avançando em faixas etárias”, explicou Regiane de Paula, Coordenadora Geral do Programa Estadual de Imunização.

* Estagiário sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza