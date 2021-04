Queda de avião mata 1 em BH

CB Correio Braziliense



Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em acidente ocorrido no início da tarde de ontem no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Um jato passou dos limites da pista do terminal e parou no gramado, chocando-se contra árvores a apenas 110 metros de empresas situadas na Avenida Cristiano Machado, uma das mais movimentadas da capital mineira. Estavam no avião Eustáquio Avelar, de 76 anos, Gabriel dos Santos Nazaret, de 28, e Osmar Mulina Pereira Filho, de 31. Gabriel e Eustáquio eram piloto e copiloto, respectivamente. Com o impacto no solo, os dois ficaram presos nas ferragens do avião. Eustáquio não resistiu aos ferimentos. Gabriel foi resgatado com vida e levado para o Hospital de Pronto-Socorro. O avião envolvido, modelo 35A, fabricado pela Learjet, fazia uma série de procedimentos de arremetida — quando o piloto suspende o pouso e retoma potência para uma nova subida. Segundo os bombeiros, o trem de pouso da aeronave não abriu.