Entenda como foi o acidente com o avião no Aeroporto da Pampulha, em BH

Ed Estado de Minas

O Aeroporto da Pampulha, na região homônima de Belo Horizonte, foi palco de mais um acidente aéreo nesta terça-feira (20/4), após um jato passar dos limites da pista do terminal e parar no gramado, deixando uma pessoa morta e outra gravemente ferida. O Estado de Minas, então, detalha como foi.

Acidente

O acidente no Aeroporto da Pampulha ocorreu às 14h, aproximadamente. Um avião, modelo 35A, fabricado pela Learjet, fazia uma série de procedimentos de arremetida – que é quando o piloto suspende o pouso e retoma potência para uma nova decolagem. Nesse momento, a aeronave se arrastou na pista e foi parar no gramado.

Como foi



No momento da arremetida, o avião utilizava a pista 13, que se inicia na Barragem da Pampulha e termina próximo à Avenida Cristiano Machado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o trem de pouso da aeronave nem sequer chegou a abrir. Com o impacto com a vegetação, após o fim da pista, a estrutura do avião se partiu na região próxima dos motores.

“O avião estava realizando toque e arremetida. Em um dado momento, ele foi efetuar pouso, ultrapassou os limites da pista e colidiu com as árvores próximas à Cristiano Machado”, disse o major Fábio Alves Dias, comandante do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros.

Início do resgate

Minutos depois do acidente, militares do Corpo de Bombeiros já estavam atuando no resgate das vítimas. De acordo com o major Dias, a prioridade foi combater possíveis chamas provenientes do vazamento de combustível da aeronave.

Com isso, uma espuma foi lançada para reduzir o risco de incêndio.

Em seguida, os bombeiros tentaram ter acesso às vítimas. Uma das pessoas, que não estava na cabine do avião no momento do acidente, estava consciente. Ela chegou a ser liberada no local.

Piloto e co-piloto ficaram presos às ferragens. Com isso, os militares precisaram fazer uma abertura lateral na aeronave para chegar aos dois homens.

Retirada das vítimas

Quando os bombeiros tiveram acesso aos ocupantes da cabine, perceberam que o homem que ocupava a posição de co-piloto já estava sem vida. Já o que pilotava foi resgatado em estado grave pelo helicóptero Arcanjo e levado para o Hospital João XXIII.

Quem são as vítimas

Três pessoas foram vítimas do acidente, todos são pilotos.

São eles: Eustáquio Avelar, de 76 anos, Gabriel dos Santos Nazaret, de aproximadamente 28 e Osmar Mulina Pereira Filho, de 31.

Na cabine, estava Gabriel como piloto e Eustáquio como co-piloto. Osmar Filho teve apenas ferimentos leves.

O avião

O avião envolvido no acidente possui matrícula PR-MLA. Trata-se de um modelo 35A, fabricado pela Learjet.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave, que pertence a uma empresa de construção do Rio de Janeiro, está regular.

O jato foi produzido em 1976 e, atualmente, pertencia a uma empresa de construção.

A validade do Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) do avião por parte da Anac é de 30 de março de 2022.

O Learjet 35A pode atingir uma velocidade de 853 km/h e comporta até oito passageiros.