Com apenas uma das mãos para fora, homem soterrado em silo de soja é resgatado

Após cair e ficar soterrado em silo de soja com apenas uma das mãos para fora, homem de 29 anos foi resgatado com vida e sem ferimentos graças ao rápido trabalho de equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros de Frutal, que contou com apoio de trabalhadores que estavam no local.

O acidente de trabalho aconteceu na tarde desta quinta-feira (22/4), em empresa da cidade de Planura, no Triângulo Mineiro, situada à margem do km 4 da BR-364 e a cerca de 30 km de Frutal.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, durante o salvamento a vítima esteve consciente e orientada, sendo que para resgatá-la foi necessário realizar o esgotamento quase total dos grãos do silo, após aberturas na estrutura, a partir da ação de maçaricos.

No momento que o homem foi resgatado, ainda segundo os bombeiros, ele continuou consciente, orientado e não apresentava lesões aparentes, mas, mesmo assim, foi encaminhado pela UTI Móvel de Planura até à Unidade Mista de Saúde desta cidade para passar por avaliação de médicos.