Câmeras flagram momento em que piscina desaba em garagem de condomínio

Câmeras de seguranças flagraram nesta quinta-feira (22/4) imagens impressionantes. A piscina de um condomínio em Vila Velha, Espírito Santo, desabou por completo dentro da garagem do prédio. É possível ver a queda pela parte da piscina e pela garagem.



A queda durou pouco menos de um segundo, mas foi o suficiente para assustar os moradores e fazer as pessoas dos 90 apartamentos saírem do local por precaução. Nesta sexta-feira (23/4), equipes da Defesa Civil e do Crea-ES (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo) identificaram que um aço do fundo da piscina não estava preso.

A empresa Argo, responsável pelas duas torres do residencial, afirmou à Defesa Civil que a estrutura da edificação não foi abalada e que os moradores devem voltar ao local até a próxima terça-feira (27/4). As informações são do portal Uol.