Explosão é registrada em empresa de oxigênio em Fortaleza e deixa feridos

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Reprodução/Instagram)

Uma explosão foi registrada na sede da empresa White Martins, em Fortaleza (CE), na manhã deste sábado (24). A empresa é uma das principais fornecedoras de oxigênio para os hospitais do Brasil. O incidente foi confirmado pela White Martins e, também, por autoridades do estado nas redes sociais. Cinco pessoas ficaram feridas.

Segundo o governador do Ceará, Camilo Santana, profissionais do Corpo de Bombeiros e do Samu estiveram no local para fazer o socorro das vítimas e isolar a área. "Lamento muito o fato ocorrido esta manhã, em Fortaleza, da explosão na Empresa White Martins, que faz o fornecimento de oxigênio. Momentos após a explosão, nossos profissionais dos Bombeiros, Samu e policiais estiveram no local para o socorro das vítimas e isolamento da área", confirmou pelas redes sociais.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto Nogueira, também esteve no local e para acompanhar a ocorrência e reforçou a oferta de suporte do município para socorrer os feridos. Segundo Sarto, a orientação do Corpo de Bombeiros é para que a população que mora na região fique dentro de suas residências. Estes imóveis serão inspecionados pela Defesa Civil.

O governador do estado ainda expressou preocupação com o fornecimento de oxigênio, que é feito pela White Martins. "Nossa equipe da Secretaria da Saúde também acompanha a questão do fornecimento de oxigênio, para evitar problema de desabastecimento nos equipamentos de saúde", disse.