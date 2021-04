Queda de luz em hospital do Rio provoca transferência de bebês

AB Agência Brasil

(crédito: DIBYANGSHU SARKAR / AFP)

O Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, sofreu (24/4) um blecaute e ficou sem energia por mais de três horas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, às 11h, o fornecimento foi restabelecido e a situação, normalizada. Segundo a direção do Pedro II, houve uma falha na rede de energia do complexo hospitalar, o que ocasionou a queda de luz às 7h50.

A secretaria informou que equipes de manutenção do próprio hospital, da companhia de energia Light e da Companhia Municipal de Energia e Iluminação RIOLUZ foram acionadas. "O circuito danificado era dentro do próprio hospital, após o conjunto de geradores que, por isso, não foi acionado. Foi necessário tempo para que fosse substituído. Não houve problema na rede da Light", afirmou a secretaria em nota.

A pasta destacou que "é importante deixar claro que equipamentos essenciais à vida, como respiradores, contam com bateria própria que duram de seis a 24 horas, o que garante o funcionamento e a assistência aos pacientes".

Com a falta de energia, a secretaria chegou a acionar um plano de contingência para, se necessário, remover pacientes para outras unidades. Segundo a secretaria, três recém-nascidos, que estavam na unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal, foram transferidos para hospitais municipais – dois para o Albert Schweitzer, em Realengo, e um para o Rocha Faria, em Campo Grande, ambos na zona oeste.

Light

Em nota, a Light, responsável pelo fornecimento de energia da unidade, informou que não houve qualquer interrupção de fornecimento de energia para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, nem nos arredores. A companhia acrescentou que o fornecimento ao hospital é feito por meio de duas linhas de distribuição, uma principal e uma reserva, para casos de ocorrência na linha prioritária. "Ambas as linhas estão funcionando normalmente e à disposição do hospital".

Conforme a Light, técnicos da companhia que se dirigiram ao hospital foram informados pelos responsáveis pela manutenção da instituição que foi constatado um defeito nas instalações elétricas internas. "Esta ocorrência, assim como o seu reparo, é de responsabilidade do cliente. Mesmo assim, equipes da Light permaneceram no local para ajudar os técnicos do hospital nos reparos, que já está com o serviço normalizado", completou a Light.