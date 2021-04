Brasil registra mais 3.076 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

CB Correio Braziliense

O Brasil registrou, nas últimas 24h, segundo o Ministério da Saúde, 3.076 mortes por complicações da covid-19, o que eleva o total de óbitos provocados pela doença no país a 389.492. Quanto aos diagnósticos do novo coronavírus, a pasta informa que foram registrados 71.137, no mesmo período. Com isso, o número acumulado de infecções pelo agente no país chega a 14.308.215.

O Ministério da Saúde informa também que 12.766.772 pacientes com covid se recuperaram, e outros 1.151.951 estão sob acompanhamento.

Segundo o boletim divulgado pela pasta, em São Paulo, unidade da federação com os maiores registros da covid-19, alcançou um total de 2.827.833 casos da doença, enquanto o acumulado de óbitos é de 92.548. Em segundo lugar vem Minas Gerais, com 1.319.297 e 31.987, respectivamente.

O mês de abril superou março no recorde mensal de mortes por covid-19 desde o início da pandemia, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Em 24 dias, abril já acumula 67.977 falecimentos, ultrapassando os 66.573 dos 31 dias do mês passado.

Segundo a Universidade Johns Hopkins, apenas 11 países em todo o mundo tiveram, desde o início da pandemia, mais mortes por covid do que o registrado no Brasil apenas no mês de abril. São eles: EUA (571.812),México (214.504), Índia (189.544), Reino Unido (127.670), Itália(119.021), Rússia (106.108), França (102.872), Alemanha (81.542),Espanha (77.591), Colômbia (70.446) e Irã (69.120).