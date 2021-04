DEU no www.correiobraziliense.com.br

CB Correio Braziliense

Programa Caixa Mais Brasil visita Anápolis e Cocalzinho (GO)

O #CAIXAMaisBrasil retorna após breve pausa. Agora em sua 94ª edição, a comitiva do banco, liderada pelo presidente Pedro Guimarães, visita, neste fim de semana, as cidades goianas de Anápolis e Cocalzinho de Goiás. Ontem, a agenda começou com entrevista do presidente à Rádio Imprensa de Anápolis. Ele esclareceu as principais dúvidas locais sobre o Auxílio Emergencial 2021. Em seguida, a comitiva visitou a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, que é cliente do Caixa Hospitais. Ainda em Anápolis, o #CAIXAMaisBrasil visitou a Fazenda São Luís das Antas, cliente agro da CAIXA e importante produtora de grãos da região.



Menina agredida pela mãe e madrasta morre

Morreu na madrugada de ontem a menina Ketelen Vitória Oliveira da Rocha, de apenas 6 anos, que foi torturada por pelo menos três dias pela mãe e pela madrasta em Porto Real, no sul fluminense. Ela estava internada desde o início da semana em um hospital privado na cidade de Resende. A menina sofreu maus tratos entre 16 de abril e a madrugada do dia 19. Segundo a polícia, durante todo o período ela não foi devidamente alimentada. A mãe da menina e a companheira dela são acusadas pelo crime. As duas mulheres, de 27 e 25 anos, estão presas e, de acordo com a polícia, confessaram.



Justiça garante a aposentado com câncer restituição do IR

A Justiça Federal de São Paulo concedeu a um idoso com câncer de pele a isenção do Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos de aposentadoria. Pela lei, pacientes diagnosticados com a doença têm direito à dispensa no recolhimento dos impostos, mas há casos que acabam judicializados após embargos da Receita Federal. No processo em questão, a isenção foi barrada porque o aposentado está assintomático. No entanto, na avaliação do juiz Diogo Naves Mendonça, do Juizado Especial da 3ª Região, a jurisprudência reconhece a legalidade do benefício mesmo nos casos em que há remissão da doença.