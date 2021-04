Covid-19: começa vacinação em pessoas com deficiência no RJ

AB Agência Brasil

(crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A prefeitura do Rio de Janeiro iniciou neste domingo (25) a vacinação contra a covid-19 para pessoas com deficiência. Com a parceria entre as secretarias municipais de Saúde e da Pessoa com Deficiência, novos pontos de vacinação começam a funcionar amanhã (26) para facilitar o acesso dos grupos prioritários incluídos no calendário de imunização.

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, disse que a meta é chegar ao fim de maio com a etapa de vacinação concluída para as pessoas dos grupos prioritários a partir de 45 anos. Segundo ele, já foram aplicadas 1,7 milhão de doses na capital fluminense.

"Amanhã (segunda-feira) começamos a vacinar as pessoas com deficiência, pessoas com comorbidades e outras categorias específicas. A vacinação é feita de forma escalonada por sexo e idade e nossa meta é chegar ao fim de maio com todos dessas categorias acima de 45 anos vacinados", disse, após participar do início da vacinação no Centro Municipal de Referência da Pessoa com Deficiência do Mato Alto, em Jacarepaguá.

A secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Helena Werneck, disse que os novos postos que estarão abertos estão equipados com acessibilidade e que os técnicos da área de saúde foram treinados para atender a esta nova etapa.

Serão cinco novos postos iniciando as atividades nesta segunda-feira, quatro deles em equipamentos da Secretaria da Pessoa com Deficiência:

Centro Municipal de Referência da Pessoa com Deficiência de Irajá: Avenida Monsenhor Felix, 512, Irajá

Centro Municipal de Referência da Pessoa com Deficiência do Mato Alto do Mato Alto: Rua Candido Benício, 2.973, Praça Seca, Jacarepaguá

Centro Municipal de Referência da Pessoa com Deficiência de Santa Cruz: Avenida Felipe Cardoso, s/nº, Santa Cruz

Ciad (Centro Integrado de Atenção à pessoa com Deficiência): Avenida Presidente Vargas, 1.997, Centro

Universidade Castelo Branco: Avenida de Santa Cruz, 1.631, Realengo