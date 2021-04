Vacinados contra a covid-19 chegam a 29 milhões, 13,7% da população brasileira

AE Agência Estado

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou neste domingo, 25, a 29.031.874, o equivalente a 13,71% da população total. Nas últimas 24 horas, 62.550 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Entre os mais de 29 milhões de vacinados, 12.579.100 milhões receberam a segunda dose, o que representa 5,94% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 79.802 pessoas receberam essa dose de reforço. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, o Brasil administrou 135.352 doses neste domingo.