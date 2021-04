Não fui eu! Mais de 1.000 caixas de chocolate saqueadas são apreendidas em Minas

RM Renato Manfrim - Especial para o Estado de Minas

Uma operação conjunta das polícias Militar e Civil de Campos Altos (microrregião de Araxá), denominada Chocolate com Pimenta, apreendeu na manhã desta segunda-feira (26/4) 1.088 caixas de chocolate, que haviam sido saqueadas de caminhão e estavam escondidas em três residências.

Em cada um destes locais, que ficam no bairro Santa Terezinha, um suspeito de receptação foi preso em flagrante, ou seja, um total de três detidos. Eles e a carga foram encaminhados para a Delegacia de Campos Altos.

Segundo o delegado Jeferson Leal, após o tombamento de um caminhão no último sábado (24/4) na BR-262, nas proximidades do município de Ibiá, várias pessoas saquearam e furtaram parte da carga (caixas de chocolate).



“Iniciamos as investigações para prender os receptadores de parte desta carga. Não houve resistência dos suspeitos. Como trata-se do crime de receptação, eu arbitrei para eles pagamento de fiança e eles foram liberados em seguida”, contou o delegado.