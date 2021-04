Idoso vence a covid-19 e ganha show de forró na saída do hospital

CB Correio Braziliense

Um filho resolveu celebrar a cura do pai, que estava internado com covid-19, de um jeito diferente no Maranhão. Além dos tradicionais aplausos, faixas e balões na saída do hospital, ele também organizou um show de forró e uma carreata. José Rodrigues, de 69 anos, havia contraído a doença de seu irmão, que acabou falecendo.

Seu José foi chegou a ser internado em uma Unidade Tratamento Intensivo (UTI) na fase mais crítica da doença, mas foi melhorando aos poucos. Durante sua permanência no hospital, chegou a comentar com a psicóloga que tinha orgulho do filho, Ronne Santos, que é cantor e sanfoneiro.

No domingo (25/4), quando soube que seu José havia melhorado, Ronne perguntou para enfermeira se poderia levar alguns instrumentos para tocar enquanto recebia o pai.

“Eu toco em uma banda de forró e quis comemorar a saída do meu pai. Eu tinha certeza que ele receberia alta no domingo. Nesse dia, eu estava em casa conversando com as enfermeiras do hospital e elas pediram para eu buscar ele. Com isso, perguntei se podia levar o teclado e elas aceitaram e foi uma verdadeira festa. Só alegria com a recuperação do meu pai”, disse Ronne.

A história viralizou e foi compartilhada pelo governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), que publicou o vídeo em suas redes sociais mostrando a alegria da família.

