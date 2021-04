Ainda sem aval da Anvisa para testes, Butantan começa produção da Butanvac

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Governo do Estado de São Paulo/Divulgação)

O Instituto Butantan anunciou nesta quarta-feira (28/4) o início da produção de doses da Butanvac, vacina contra a covid-19 que não depende da importação de insumos para ser produzida no Brasil. Apesar de já ter começado a produzir o imunizante, o Butantan não está liberado para realizar testes em humanos já que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda não autorizou o estudo clínico da vacina.

“O Butantan começa começa hoje a produzir o primeiro lote com um milhão de doses da Butanvac, que será produzida integralmente aqui no Instituto Butantan sem necessidade de importação de matéria-prima do exterior. O Butantan nesta primeira etapa vai produzir 18 milhões de doses”, afirmou o governador de São Paulo, João Doria, durante coletiva de imprensa.

Na terça-feira (27), a Anvisa informou que suspendeu a análise do pedido de autorização apresentado pelo Instituto Butantan para o início da fase de testes em humanos com a ButanVac, devido à falta de algumas informações necessárias para a avaliação. A agência reguladora enviou uma uma lista de exigências ao Butantan, pedindo informações e documentos que não foram apresentados no pedido de autorização do estudo.

Segundo a agência, o prazo para resposta às exigências é de 120 dias. No entanto, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que já trabalha para entregar as respostas à Anvisa. “Nós recebemos os questionamentos ontem à noite e já estamos trabalhando nas respostas. O Butantan tem um time que trabalha 7 dias por semana dada à urgência da pandemia”, informou Covas.

Assim que autorizados pela agência nacional, os estudos de fase 1 e 2 em humanos começarão imediatamente, com 1,8 mil voluntários. A fase 3, com maior escala de participantes, deverá incluir 9 mil pessoas. O governo de São Paulo esperava iniciar os testes já no mês de abril.