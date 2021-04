Vídeo mostra grávida sendo agredida por PM durante confusão em Minas

CD Camila Dourado/ Especial para o Estado de Minas

Um vídeo que está repercutindo nas redes sociais mostra uma confusão envolvendo pessoas e policiais militares em Extrema, no Sul de Minas. Durante a abordagem, uma mulher grávida foi agredida com socos por um militar.

Em nota, o comando da Polícia Militar esclareceu que foi atender uma ocorrência no Bairro Cachoeira II, na última segunda-feira (26/4). O filho teria ameaçado o pai de morte e ainda teria furado os pneus do carro dele.

“Com a chegada da equipe Policial Militar foi identificado o local em que estava o autor dos crimes de ameaça e danos”, cita trecho da nota enviada pela PM.

Na sequência, o suspeito foi preso e, de acordo com a PM, outras pessoas teriam tentado impedir a ação dos militares com desacatos e resistências. Um vizinho gravou parte da confusão: “Ferrou. Vai dar tiro, hein?!”, disse o homem que registrou a cena.





Umas das mulheres envolvidas está grávida e também foi agredida com socos por um militar. “Essa informação só chegou para os militares quando todos já haviam acalmado e estavam presos”, confirmou o Comandante da PM do 59º Batalhão, Júlio César de Campos Silva.

A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência pelos crimes de dano e ameaças cometidos pelo filho do solicitante e crime de desacato e resistência pelas mulheres que estavam no local.



Em nota, o Comando da PM disse que vai apurar os fatos e a conduta de cada militar na ocorrência. As pessoas envolvidas foram presas em flagrante. Elas passaram por atendimento médico e foram liberadas após assinar um termo de compromisso.