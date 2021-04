Jiboia de quase dois metros é flagrada comendo arara

Ed Estado de Minas

(crédito: Divulgação/CBMMG )

Uma cobra jiboia medindo cerca de 1,70 metro de comprimento foi flagrada por moradores da Fazenda Capão do São Lourenço, na zona rural de Ituiutaba, comendo uma arara da espécie canindé, na manhã desta terça-feira (27/4).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o animal estava aos fundos de uma empresa, quando um funcionário que trabalhava no local foi surpreendido com a cena e acionou o resgate.

A ave, que virou refeição para a cobra, é uma das espécies de origem do cerrado brasileiro. Segundo especialistas, também conhecida como arara-de-barriga-amarela, mede cerca de 80 centímetros e por deslocar-se a grandes distâncias durante o dia entre os locais de descanso e de alimentação, pode ser uma presa fácil.

Com o uso de equipamentos de específicos para serpentes, a jiboia foi capturada por uma guarnição de salvamento dos militares e solta em uma área de reserva ecológica da cidade.

Os Bombeiros ainda orientam a população para que faça o contato pelo telefone 193 sempre que se deparar com animais silvestres, para que seja realizada a captura segura do animal.