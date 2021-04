Rio de Janeiro tem queda de 16% nos homicídios dolosos

AB Agência Brasil

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O estado do Rio de Janeiro registrou em março deste ano 313 homicídios dolosos. O número representa uma queda de 16% na comparação com março de 2020 e é o menor para o mês em toda a série histórica, iniciada em 1991. Os dados foram divulgados hoje (29) pelo Instituto de Segurança Pública (ISP).

O primeiro trimestre do ano registrou queda de 13% no indicador, na comparação com 2020, com um total de 920 vítimas, também o menor da série histórica. Para os crimes violentos letais intencionais, que reúne os homicídios dolosos, lesão corporal seguida de morte e latrocínio, a queda registrada em março foi de 15%, num total de 326, e diminuiu 12% no primeiro trimestre, com 964 vítimas.

Segundo o ISP, a pandemia de covid-19 e as medidas de distanciamento social podem contribuir para essa queda, mas, por outro lado, o instituto aponta que uma maior exposição a fatores estressantes e uma menor vigilância policial podem facilitar a violência interpessoal.

As morte por intervenção de agente do Estado somaram 453 no primeiro trimestre de 2021, um aumento de 4%, e 157 em março, 37% a mais do que o mesmo mês de 2020.

Apreensões

Em março, as forças de segurança do estado apreenderam 638 armas, sendo 43 fuzis, o que representa um aumento de 13% e de 19,4% nos fuzis na comparação com o mesmo mês de 2020. Nos primeiro trimestre de 2021, as apreensões somam 1.910 armas, sendo 136, fuzis.

Nos crimes contra o patrimônio, os roubos de veículos diminuíram 20% no primeiro trimestre do ano, com 6.871 casos, e queda de 3% em março, num total de 2.367 registros. Em roubo de carga foram 397 casos em março, um aumento de 9% na comparação com o mesmo mês de 2020, e 1.111 no trimestre, com queda de 18%.

Os roubos de rua, que incluem roubo a transeunte, de aparelho celular e em coletivo, somaram 19.068 casos no primeiro trimestre de 2021 e 6.350 em março. Na comparação com o ano passado, houve redução de 25% no acumulado do ano e de 8% em relação a março.