Anvisa rebate acusação de fabricantes da Sputnik V com vídeo e documentos

Acusada, pelos desenvolvedores da vacina russa Sputnik V, de ter espalhado “informações falsas e imprecisas intencionalmente” sobre o imunizante, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) rebateu as acusações nesta quinta-feira (29/4) e afirmou que a indicação da presença de adenovírus replicante na vacina constava em documentos entregues pelos próprios desenvolvedores.

A Anvisa ainda expôs um vídeo de uma das reuniões. “Iremos apresentar na tarde de hoje prova de que a Anvisa atuou com documentos enviados pelo próprio desenvolvedor, no qual este identificou a definição da presença do adenovírus replicante. Não há nessa instituição, Agência de Nacional de Vigilância Sanitária, nenhuma pessoa que tenha qualquer interesse ou júbilo em negar a importação de qualquer vacina”, afirmou o diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, durante a fala inicial.

Logo depois, o gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos do órgão, Gustavo Mendes, explicou que a empresa atesta no próprio dossiê que o processo de fabricação das partículas RAD5-SCOV2 pode produzir partículas replicantes, que são aquelas que vão espalhar pelo corpo, o que não é esperado para uma vacina.

Além disso, o gerente pontua que a Sputnik V é composta por dois tipos de adenovírus, mas a empresa só apresentou a justificativa de não replicação para um deles.

Além de expor documentos que comprovam que as informações que indicam a presença de adenovírus replicante na vacina foram entregues pelos próprios desenvolvedores, o gerente também exibiu um vídeo de uma reunião com os representantes do laboratório russo, realizada em 23 de março.

Vídeo

No vídeo em questão, uma especialista da Anvisa questiona a empresa russa o porquê de, uma vez que detectaram o adenovírus replicante durante a elaboração do imunizante, não terem voltado para o início dos estudos e optado por tecnologias sem efeitos homólogos. “Qual a justificativa que vocês têm para seguir com esse desenvolvimento de uma vacina que será usada em pessoas saudáveis?”

Em resposta, os representantes do laboratório disseram que, “para a produção da vacina, usaram uma linha de células caracterizada que pode ter seus defeitos”, e que concordam com os fiscais da Anvisa que podiam ter recomeçado o processo usando uma nova substância, mas que isso “ocuparia muito tempo” e que, então, optaram pela mesma substância que usaram no início.

Segundo Gustavo, as justificativas apresentadas não contemplam as questões apresentadas pelos técnicos da Anvisa. “São questões que envolvem a presença desse adenovírus replicante e de que forma esse adenovírus pode impactar na nossa saúde”, explica.

Credibilidade

Na fala de abertura do pronunciamento feito pela Anvisa, o diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, criticou as acusações feitas pelos fabricantes do imunizante russo. Segundo ele, a queixa feita pelo Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF) e o Instituto Gamaleya “impacta na confiança e na credibilidade da autoridade sanitária do estado brasileiro”.

O presidente da agência ainda ressaltou que os ajustes em fármacos são necessários tendo em vista que o desenvolvimento destes é complexo e afirmou que a Anvisa se mantém de portas abertas para avaliar novos estudos e informações.

“O desenvolvimento é complexo e é de absoluta normalidade as necessidade de ajustes, portanto a Anvisa, no cumprimento do seu dever, está sempre receptiva para avaliar novos estudos e informações que podem ser enviadas no processo de autorização do uso emergencial ou em pedidos de importação”, completou.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro