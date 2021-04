Casal é preso suspeito de entregar filha de 11 anos para estuprador

OI O Imparcial

(crédito: Divulgação )

Nessa quarta-feira (28), um homem foi preso suspeito de abuso sexual contra uma criança de 11 anos. Além dele, um casal, pais da criança, também foi preso por entregar a filha ao criminoso. O caso aconteceu no povoado Juçara, na zona rural de Buriti Bravo, no Maranhão.

A informação sobre os supostos abusos contra a criança chegou à polícia por meio do Conselho Tutelar de Buriti Bravo, no dia 16 de abril.

No povoado, o casal vivia em uma casa de barro com seis crianças entre 2 e 11 anos. A mais velha foi a vítima do abuso sexual.

A menina foi retirada do povoado e levada a sede de Buriti Bravo, onde está sob a tutela da avó. O Conselho Tutelar foi acionado para dar acolhimento às outras crianças que viviam na casa.

Segundo o delegado de Buriti Bravo, Carlos Eduardo, ao chegar no local, para dar cumprimento aos mandados de prisão temporária contra os suspeitos, a equipe policial se sensibilizou com as crianças que estavam com fome e, com a ajuda de um vizinho, foi providenciado um café da manhã para elas.

Ainda de acordo com o delegado, todos os conduzidos foram interrogados e as investigações continuam no sentido de tentar descobrir se existem mais vítimas e outros suspeitos dos crimes.

A polícia também investiga o fato de outras duas adolescentes, uma de 13 e outra 15 anos, já

terem saído de casa, deixando a família definitivamente.

O homem e o casal presos podem responder por estupro de vulnerável, favorecimento à prostituição e abandono.