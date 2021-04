Manifestação silenciosa em Copacabana lembra 400 mil mortos pela covid-19 no País

AE Agência Estado

(crédito: instagram/ Rio de Paz )

A ONG Rio de Paz realiza na manhã desta sexta-feira, 30, um ato na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, em memória aos 400 mil mortos pela covid-19 no Brasil. A entidade colocou 400 sacos de óbito com a bandeira nacional como forma de "repúdio ao modo como o Governo Federal está lidando com a grave crise sanitária".

A manifestação começou às 6h da manhã e irá se estender até às 14h. A cada hora, é feita uma encenação representando o sepultamento das vítimas da pandemia. Segundo a Rio de Paz, essas vidas poderiam ter "sido preservadas se as autoridades públicas brasileiras não agissem com tamanho descaso e incompetência".