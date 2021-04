Adolescente de 15 anos é apreendido sob suspeita de estuprar prima de 3 anos

RM Renato Manfrim - Especial para o Estado de Minas

Um adolescente de 15 anos foi apreendido sob suspeita de estuprar a prima de apenas 3 anos em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O crime teria acontecido em uma residência do Bairro Estrela da Vitória, nesta quinta-feira (29/4), quando o adolescente, após pedido da mãe da criança para cuidar dela, ficou sozinho com a garotinha.

De acordo com relato da mãe da vítima à Polícia Militar, ela estranhou comportamento da filha depois que ela colocou um chiclete na boca da irmã e falou que iria dar um beijo nela.

Ao questionar a criança quem teria lhe ensinado isto, ainda de acordo com o boletim policial, a menina respondeu que foi o adolescente e que ele a beijava na boca colocando a língua.



Em seguida, a mãe da vítima perguntou para a menina se o suspeito teria tocado em suas partes íntimas, sendo que a criança contou que ele havia tocado sua vagina e que, naquele momento, não estava mais doendo.

Ao levantar o vestido da garota, a mãe viu que a calcinha da filha estava colocada invertida, com a frente para trás.



Diante disso, a PM apreendeu o adolescente, acompanhado de sua mãe. Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Plantão de Uberaba.



Ainda de acordo com o boletim policial, com a autorização da mãe, o suspeito se limitou a dizer que deu um beijo de língua na criança e depois permaneceu em silêncio. Ainda segundo relato da mãe do menor, ele já teria feito isso com outras primas de 9 e 10 anos em datas passadas.

A vítima foi encaminhada ao Hospital da Criança para atendimento médico e, em seguida, foi levada para atendimento multidiciplinar no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).