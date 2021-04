Manifestantes jogam ovos em comitiva de Bolsonaro durante protesto em São Paulo

AM Ana Mendonça*/Estado de Minas

A comitiva do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi hostilizada durante uma manifestação em frente ao prédio da Bolsa de Valores em São Paulo, nesta sexta-feira (30/4). Na entrada do prédio, onde acontece o leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), grupos jogaram ovos nos integrantes da comitiva

Um ovo chegou atingir uma pessoa. Por pouco os deputados Hélio Lopes (PSL-RJ) e Carla Zambelli (PSL-SP) não foram acertados. As imagens foram captadas pela TV Globo.

Centenas de manifestantes ligados ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) fizeram o ato contra a política do governo federal frente à pandemia do coronavírus. Gritos de ‘fascista’ e placas mencionando as 400 mil mortes em decorrência da COVID-19 puderam ser ouvidos e vistos.





De acordo com a nota do MTST, se por um lado, “Bolsonaro segue ignorando a letalidade da doença, incentivando o não uso de medidas de proteção como a máscara e tentando atrapalhar como pode a CPI da Covid-19, por outro, está lado a lado com os magnatas do mercado a fim de passar toda a boiada de privatizações, destruição completa das leis trabalhistas e da Previdência Social”.



Na hora do almoço, Bolsonaro se encontrou com empresárias no Palácio Tangará, na Zona Sul da capital.