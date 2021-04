80 mil animais comercializados ilegalmente são resgatados em dois anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Ministério da Justiça)

Quase 80 mil animais comercializados ilegalmente foram resgatados nas fronteiras brasileiras e reintegrados à natureza nos últimos dois anos. O trabalho é fruto do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

De acordo com o Ministério da Justiça, o Programa Vigia está completando dois anos de atuação neste mês de abril e se consolidou como uma ação estratégica para o combate ao crime organizado e à repressão aos crimes transnacionais, inclusive o tráfico ilegal de animais, em todas as regiões de fronteira e divisas do país.

No caso da repressão ao tráfico ilegal de animais, o programa já apreendeu 79.340 animais vivos, entre aves, tartarugas, lebres, répteis, bovinos e peixes. Todos foram tratados e devolvidos à natureza. Além disso, foram apreendidas 121.545 toneladas de produtos oriundos de caça e pesca ilegais.