Brasil receberá 4 milhões de vacinas do Covax Facility até domingo

ME Maria Eduarda Cardim

O Ministério da Saúde anunciou, nesta sexta-feira (30), que o Brasil receberá mais 4 milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca, oriundas do consórcio internacional Covax Facility, neste final de semana. A chegada dos novos imunizantes será dividida em dois dias. A primeira remessa de 220 mil unidades chega no sábado (1º/5). Já no domingo, o país recebe dois voos carregados com os imunizantes, um com 1,7 milhões de doses e outro com 2,1 milhões de doses.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e a representante da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) no Brasil, Socorro Gross, receberão os imunizantes no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. “Teremos nesse final de semana a chegada de 4 milhões de doses de vacinas AstraZeneca oriundas do Covax Facility”, afirmou o ministro em pronunciamento feito no fim da tarde desta sexta-feira (30).

O Brasil já recebeu pouco mais de um milhão de doses de vacinas do mecanismo coordenado pela Aliança Global de Vacinas (Gavi) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS). No total, o país adquiriu 42,5 milhões de doses de vacinas do Covax.

Recorde de imunizantes

Queiroga celebrou a chegada dos imunizantes que reforçarão a campanha nacional de vacinação e disse que o Brasil bateu recorde de recebimento de vacinas esta semana. “São mais de 17 milhões de vacinas contra a covid-19 em um intervalo de seis dias”, indicou.

O país recebeu nesta quinta (29) o primeiro lote da vacina da Pfizer, com um total de 1 milhão de doses. Já nesta sexta-feira (30), 6,5 milhões de doses do imunizante de Oxforx/AstraZeneca foram entregues ao ministério pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e outras 420 mil unidades da CoronaVac também foram enviadas pelo Instituto Butantan.

A estimativa do Ministério da Saúde que fala em 17 milhões de doses entregues ao governo federal só nesta semana conta ainda com a entrega de 5,1 milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca, produzida pela Fiocruz, que já foi encaminhada aos estados na quarta-feira (28).