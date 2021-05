UFSCar oferece assistência a idosos que sofreram quedas

AB Agência Brasil

Idosos que sofreram quedas acidentais podem buscar apoio na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar,) por meio do Programa Multidimensional e Assistencial de Gestão para Idosos Caidores (Magic). O programa está buscando voluntários a partir de 60 anos de idade, que residam em qualquer região do país e que tenham sofrido queda nos últimos 12 meses.

Pelo programa, serão oferecidos aos participantes avaliações, intervenções de atividades físicas e cognitivas para melhora da mobilidade, coordenação, força muscular, equilíbrio, atenção e memória.

Os participantes vão ser avaliados de forma individual e serão assistidos por profissionais. Por causa da pandemia de covid-19, o programa será ofertado de forma remota. O objetivo é melhorar a resistência física dos participantes e prepará-los para lidar com a ameaça de quedas.

Para participar do programa, os idosos devem preencher o formulário disponível na internet ou fazer contato com os pesquisadores pelo e-mail programamagic@ufscar.br ou pelo Whatsapp (16) 99729-9855. Após o preenchimento do formulário, os idosos devem aguardar o retorno da equipe, que vai explicar os próximos passos.