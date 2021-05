PF prende traficante colombiano procurado pela Interpol

AE Agência Estado

(crédito: PF/Divulgação)

A Polícia Federal (PF) prendeu na manhã deste domingo, 2, um colombiano de 36 anos condenado pelos crimes de associação criminosa e tráfico de drogas por enviar entorpecentes de Medellín, na Colômbia, para a Flórida, nos Estados Unidos, entre 2015 e 2016. O homem foi localizado em sua residência em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e seu nome constava na lista da Difusão Vermelha da Interpol.

Segundo a corporação, as autoridades dos EUA informaram que, mesmo foragido, o preso coordenava a logística da compra, venda e transporte de cocaína, morfina, heroína e metanfetamina e recebia "vultosa quantia" em razão de todo o processo logístico.

O pedido de prisão preventiva para fins de extradição foi formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol em Brasília com base nas informações da Difusão Vermelha incluídas pelas autoridades da Flórida. O mandado de prisão preventiva para fins de extradição foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a PF, após as formalidades, o colombiano será encaminhado ao sistema prisional carioca até a extradição definitiva para os Estados Unidos.

A localização e prisão do estrangeiro foi realizada pelos policiais federais lotados no Núcleo de Cooperação Policial Internacional (Interpol/RJ), com apoio da equipe da PF lotada no Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE/PF) e do Centro de Cooperação Policial Internacional do RJ.