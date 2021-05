Homem é preso suspeito de estuprar garota de 12 anos em Belo Horizonte

Ed Estado de Minas

(crédito: Pixabay)

Um homem de 39 anos foi preso nesse domingo (02/5) no Bairro Alto Vera Cruz, Região Leste de Belo Horizonte, suspeito de abusar de uma criança de 12 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime ocorreu na casa da avó da garota, após o almoço, enquanto ela tirava um cochilo.

A menina teve as partes íntimas acariciadas e relatou que o homem tentou imobilizá-la, mas ela conseguiu se desvencilhar dele e correu. Em seguida, foi embora para casa com a irmã mais velha, para quem contou o fato. Ambas ligaram para uma tia, que acionou a polícia.

O suspeito é tio dessa irmã mais velha, sem parentesco biológico com a vítima.

De acordo com a PM, houve resistência à prisão. O agressor fugiu para a casa da mãe, que se negou a abrir a porta para os agentes. A guarnição conseguiu entrar no imóvel e encontrou o homem armado com uma faca. Para detê-lo, os militares precisaram fazer uso de uma arma não letal.

Ainda conforme os policiais, a vizinhança se revoltou com a notícia do abuso e queria linchar o suspeito. A PM, contudo, conseguiu evitar as agressões.

A criança está sob os cuidados da família, já que o pai dela está hospitalizado com covid-19 e a mãe acompanha outro filho, que também está internado.



Após ser medicado na Upa Centro-Sul, o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes (Ceflan 4), no Bairro Alípio de Melo, na Pampulha. Ele responderá por estupro de vulnerável e pode pegar de 8 a 15 anos de reclusão.