Brasil tem mais 983 mortes por covid-19 e 24.619 casos

Depois de quase dois meses, o Brasil registrou menos de mil mortes por covid-19 no período de um dia. De acordo com o boletim mais recente sobre a enfermidade, divulgado pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (3/5), foram confirmados 983 óbitos pela doença nas últimas 24 horas.

A última vez que a estatística havia ficado abaixo de mil foi em 8 de março, quando foram registradas 987 mortes. Com as novas mortes registradas pela pasta, a quantidade de brasileiros vítimas da covid-19 chegou a 408.622.

O levantamento da Saúde ainda confirmou 24.619 casos da doença nas últimas 24 horas. Esta é a primeira vez desde 14 de fevereiro que o país tem menos de 25 mil pessoas acometidas com o novo coronavírus — naquela data foram 24.759 novos diagnósticos. No acumulado, o Brasil já teve 14.779.529 pessoas infectadas com a covid-19.

São Paulo segue sendo a unidade da Federação com as estatísticas mais alarmantes da crise sanitária. Pelo levantamento do Ministério da Saúde, 2.926.516 pessoas no estado já foram infectadas pelo novo coronavírus, enquanto 97.172 morreram por covid-19.

Na região Sudeste, o Ministério da Saúde já confirmou 5.486.805 casos de infecção pelo novo coronavírus, além de 185.995 mortes. Minas Gerais conta com 1.371.818 pessoas infectadas e 34.313 óbitos. No Rio de Janeiro são 748.614 infectados e 44.897 mortos. Já o Espírito Santo tem 439.857 ocorrências de covid-19 e

9.613 mortes

A segunda região com a maior quantidade de casos confirmados e de casos fatais é o Nordeste, que registra ao menos 3.411.277 ocorrências da doença e 84.312 mortos pelo novo coronavírus. Na sequência aparece a região Sul, com 2.829.420 pessoas infectadas e 61.513 óbitos.

No Centro-Oeste, de acordo com os números do Ministério da Saúde, são pelo menos 1.549.607 casos confirmados e 38.553 mortes. Pelo levantamento da pasta, o Distrito Federal tem ao mínimo 381.468 pessoas diagnosticadas com covid-19 e 7.883 mortos pela doença.

Por fim, a região Norte chegou às marcas de 1.502.420 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus e de 38.249 óbitos.