Homem é espancado após ter urinado no meio da rua em Minas Gerais

CD Camila Dourado/ Especial para o Estado de Minas

Homem é brutalmente agredido após urinar na rua - (crédito: Redes Sociais)

Um homem foi espancado após ter urinado no meio da rua em Varginha, no Sul de Minas. O caso aconteceu nesse domingo (2/5). A Polícia Militar segue atrás dos suspeitos, que ainda não foram identificados. A vítima teve traumatismo craniano e está internada em estado grave no Hospital Bom Pastor.



De acordo com a polícia, a PM foi acionada no Bairro Novo Tempo e, quando os militares chegaram ao local, encontraram testemunhas tentado ajudar a vítima, toda ensanguentada e caída ao chão.



A PM informou que testemunhas disseram que Marciano Alves de Amorim, de 31 anos, teria parado no meio da rua para urinar, quando chegaram outros dois homens, negros e magros, e agrediram a vítima. “Um deles desferiu uma garrafa contra a cabeça da vítima, que caiu no chão enquanto o outro autor desferiu pauladas contra a sua cabeça fugindo em seguida”, disse um policial.



A vítima teve traumatismo craniano e foi socorrida em estado grave para o Hospital Bom Pastor. Os suspeitos ainda não foram identificados e a Polícia Civil já abriu inquérito para investigar o caso.