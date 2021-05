Explicações para o atraso na 2ª dose

AL Ana Luiza Vinhote - Especial para o Correio BrazilienseM» Maria Eduarda Cardim » João Vítor Tavarez*

Apesar de a semana começar com a distribuição de mais de 11 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 pelo Ministério da Saúde, vários municípios continuam com quantidade insuficiente para a aplicação da segunda dose da CoronaVac. A entrega de 420 mil doses do imunizante produzido pelo Instituto Butantan, na última sexta-feira, fez com que muitas cidades voltassem a fazer a segunda aplicação, mas, devido à falta do imunizante, nem todos os cidadãos foram beneficiados. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lamentou que a entrega total de vacinas tenha sido “relativizada” diante de um “eventual atraso” da segunda dose.

Queiroga afirmou que o atraso “não foi de responsabilidade do Instituto Butantan, mas sim do retardo de chegada de IFA (matéria-prima para produção de vacina) ao Brasil”. “Não por um problema diplomático, mas por questões administrativas e logísticas da indústria chinesa. Temos excelente relação com o governo chinês”, disse a empresários, durante evento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), minimizando problemas anteriores provocados pelo então chanceler Ernesto Araújo e pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

O Instituto Butantan, porém, reconheceu que esses problemas podem ter afetado a chegada do IFA ao Brasil. “Todos os esforços para a importação dos insumos estão sendo feitos integralmente pelo Butantan e pelo Governo do Estado de São Paulo. E ressaltamos que questões referentes à relação diplomática entre Brasil e China podem, sim, afetar diretamente o cronograma de envio de IFA”, disse o Butantan, em nota enviada ao Correio.

Com o atraso na chegada do último lote de insumos chineses, o Butantan corre para finalizar a entrega de 46 milhões de doses da CoronaVac — referentes ao primeiro contrato firmado com o governo federal —, que deveria ter ocorrido em abril. “Já foram enviadas à pasta federal desde janeiro 42,05 milhões de doses de CoronaVac. (...) Mais 5 milhões começam a ser entregues nesta semana”, explicou o instituto. Com o atraso, o envio de cerca de 3,95 milhões de doses que faltavam do primeiro contrato será feito agora em maio. A primeira entrega deste mês deve ocorrer na quinta-feira, com mais 1 milhão de doses ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).



Pfizer



Enquanto muitos brasileiros aguardam a chegada das novas doses da CoronaVac para completar o esquema vacinal, outros começarão a ser imunizados com a da Pfizer/BioNTech, distribuída ontem para as 27 capitais. Diante da necessidade de ampliação da oferta da vacina à população brasileira, o Ministério da Saúde optou por adotar o intervalo de 12 semanas entre as doses da vacina, ao invés de 21 dias, como recomenda a bula do imunizante.

Informe técnico da pasta cita dados de autoridades sanitárias britânicas para recomendar a ampliação do intervalo entre a primeira e a segunda doses. “Esta recomendação considerou que a vacinação do maior número possível de pessoas com a primeira dose traria maiores benefícios do ponto de vista de saúde pública, considerando a necessidade de uma resposta rápida ante a pandemia de covid-19”, argumenta o documento.

Ainda na Fiesp, o ministro da Saúde reafirmou que o país está perto de assinar novo contrato com a Pfizer para a compra de mais 100 milhões de vacinas. “O Brasil terá um total de 200 milhões de doses da Pfizer. Isso equivale a imunizar cerca da metade da população ainda este ano. O contrato prevê para outubro 35 milhões de doses”, afirmou Queiroga

O ministro reiterou a promessa de que toda a população no país será imunizada até o fim do ano, como já havia informado na última semana, em resposta a questionamento do Correio. “Estamos muito entusiasmados com essa perspectiva Isso é absolutamente plausível”, disse.



*Estagiários sob supervisão de Odail Figueiredo





Paulo Gustavo em estado grave

crédito: Victor Pollak/AFP - 3/12/19

O quadro de saúde do ator e humorista Paulo Gustavo, infectado com a covid-19 desde 13 de março, piorou nas últimas 24 horas. Devido a uma fístula bronquíolo-venosa, inflamação na região dos pulmões que possibilita a passagem de ar na corrente sanguínea, o ator apresentou um quadro de embolia gasosa disseminada.

Na tarde de domingo, a equipe que acompanha Paulo Gustavo, no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, chegou a diminuir o nível de sedação do ator, o que permitiu que ele ficasse algumas horas acordado e interagindo com o marido, o dermatologista Thales Bretas, e com médicos. Por conta da embolia, contudo, houve piora acentuada do nível de consciência e dos sinais vitais do humorista. A situação clínica dele, no momento, é instável e de extrema gravidade.

Leia o boletim médico mais recente sobre a situação de Paulo Gustavo:

“Ontem à tarde, após redução dos sedativos e do bloqueador neuromuscular, o paciente acordou e interagiu bem com a equipe profissional e com o seu marido.

À noite, subitamente, houve piora acentuada do nível de consciência e dos sinais vitais, quando novos exames demonstraram ter havido embolia gasosa disseminada, incluindo o sistema nervoso central, em decorrência de uma fístula bronquíolo-venosa.

Infelizmente, a situação clínica atual é instável e de extrema gravidade.

A família do ator continua agradecendo todo o carinho e pedindo orações para uma recuperação de Paulo Gustavo, assim como das demais pessoas acometidas por essa doença terrível.”

Nas redes sociais, amigos de Paulo Gustavo postaram fotos e mensagens torcendo pela recuperação do artista. “Para Deus não existe milagre grande ou pequeno! Para Deus existe apenas milagre. Eu me ajoelho, Senhor, com todos os meus inúmeros defeitos, com todas as minhas falhas, eu Te imploro para que Paulo volte para os braços dos filhos, da mãe, da irmã e do marido”, escreveu a atriz Tatá Werneck.

“Não perco jamais a esperança, a fé. As orações não param, a positividade nos comanda. Tudo para que você saia dessa situação.Você representa vida. Sem a sua alegria e sua gargalhada, não dá para viver. Vem! Estamos te esperando! A força do amor por você que uniu esse país é gigantesca e está indo todo para sua recuperação”, acrescentou a atriz e autora Mônica Martelli.





Gestor pode ser processado

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, disse que gestores públicos podem responder a ações de improbidade caso atrasem a aplicação da segunda dose das vacinas contra a covid. A manifestação consta de sentença proferida para suspender decisão do Tribunal de Justiça do Rio que validou decreto estadual que alterava a ordem de prioridades do imunizante.

Para Lewandowski, os governadores podem promover alterações e adequações ao Plano Nacional de Vacinação para se adaptarem às realidades locais, mas devem garantir que a medida não prejudique a garantia da aplicação da segunda dose a quem já recebeu a primeira.

“Isso sem prejuízo do escrupuloso respeito ao prazo estabelecido pelos fabricantes das vacinas — e aprovado pela Anvisa — para a aplicação da segunda dose do imunizante naquelas pessoas que já receberam a primeira, sob pena de frustrar-se a legítima confiança daqueles que aguardam a complementação da imunização, em sua maioria idosos e portadores de comorbidades, como também de ficar caracterizada, em tese, a improbidade administrativa dos gestores da saúde pública local, caso sejam desperdiçados os recursos materiais e humanos já investidos na campanha de vacinação inicial”, defendeu Lewandowski.

Menos de mil mortes

Depois de quase dois meses, o Brasil registrou menos de mil mortes por covid-19 no período de um dia. De acordo com o boletim mais recente sobre a enfermidade, divulgado pelo Ministério da Saúde ontem, foram confirmados 983 óbitos pela doença nas últimas 24 horas. A última vez que a estatística havia ficado abaixo de mil foi em 8 de março, quando foram registradas 987 mortes. Com as novas mortes registradas pela pasta, a quantidade de brasileiros vítimas da covid-19 chegou a 408.622. O levantamento da Saúde ainda confirmou 24.619 casos da doença nas últimas 24 horas. Esta é a primeira vez desde 14 de fevereiro que o país tem menos de 25 mil pessoas acometidas com o novo coronavírus — naquela data foram 24.759 novos diagnósticos. No acumulado, o Brasil já teve 14.779.529 pessoas infectadas com a covid-19.