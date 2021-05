Adolescente invade escola e mata crianças em Santa Catarina

CB Correio Braziliense

(crédito: eprodução/Redes Sociais)

Um adolescente invadiu uma escola municipal de educação infantil na manhã desta terça-feira (4/5) e matou três crianças e uma professora, em Saudades, no Oeste de Santa Catarina.

Segundo a Polícia Civil, o ataque foi feito com um facão e o suspeito foi apreendido após o crime. Ainda não foi informado as idades das vítimas e do suspeito, mas

segundo informações da prefeitura de Saudades, a escola atende alunos do berçário até os 3 anos.

O município de Saudades tem 9,8 mil habitantes e fica cerca de 600 quilômetros de Florianópolis, capital de Santa Catarina.

