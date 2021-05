Carreta com 25 mil litros de combustível explode em Contagem, na Grande BH

CS Cristiane Silva/Estado de Minas CE Cecília Emiliana - Estado de Minas

(crédito: Guarda Civil de Contagem/Divulgação)

Uma carreta que transportava 25 mil litros de combustíveis - 5 mil de etanol e 20 mil de gasolina - pegou fogo no início da tarde desta quarta-feira (5/5) em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na Avenida Babita Camargos, próximo ao Itaú Power Shopping.

Carreta com 25 mil litros de etanol explode em Contagem, na Grande BH; veja vídeohttps://t.co/PZx4PjkwTC pic.twitter.com/jI2MazuMAy — Estado de Minas (@em_com) May 5, 2021

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), ninguém ficou ferido e não foi necessário remover pessoas dos imóveis das redondezas. Uma equipe da Cemig foi acionada, uma vez que há fios da rede elétrica rompidos. A Defesa Civil também está no local para avaliar a estrutura do viaduto que está próximo.

Classificado como de grandes proporções, o incêndio mobilizou seis viaturas dos bombeiros e outras cinco da Polícia Militar (PM).

"O motorista da carreta disse que o acidente foi causado pelo aquecimento da lona. Ele tentou combater as chamas com o extintor do veículo, sem sucesso. Nós então tivemos que nos deslocar para cá com várias viaturas para conseguir debelar o incêndio. Foram gastos 25 mil litros d'água. Também usamos espumas para abafar o fogo", informou o Tenente Iâncor Pereira, do Segundo Batalhão de Bombeiros Militar.

O trânsito na Babita Camargos permanece interditado nos dois sentidos. A opção de desvio para quem segue no sentido Praça da Cemig é avenida Marechal Castelo Branco.



Caminhão tanque com risco de explosão sobre o Viaduto Água Branca na Avenida Babita Camargos. EVITEM O LOCAL!!! pic.twitter.com/UktD0Njv39 — Transcon (@TransContagem) May 5, 2021

A Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem (Transcon) também bloqueou parte da Av. David Sarnof no sentido água Branca.

Chamas na carreta, que transportava etanol (foto: Transcon/Divulgação)

Fumaça vista do Bairro Estoril, Região Oeste de Belo Horizonte (foto: Marcílio de Moraes/EM/DA Press)